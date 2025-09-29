Afeganistão registra apagão nacional de telecomunicações

O Afeganistão foi atingido por um grande apagão nas telecomunicações nesta segunda-feira (29), semanas após as autoridades talibãs decidirem cortar as conexões de fibra óptica em várias províncias para evitar o "vício".
"Um apagão nacional nas telecomunicações está acontecendo agora", afirmou a Netblocks, organização que monitora a governança e a segurança cibernética no mundo.
"Estamos observando a conectividade nacional em 14% dos níveis normais", acrescentou.
A Netblocks observou que o incidente "parece consistente com uma desconexão intencional do serviço".
A AFP perdeu contato com o escritório na capital, Cabul, por volta das 18h15 (10h15 no horário de Brasília), incluindo as conexões por celular.
As autoridades talibãs no Afeganistão lançaram uma campanha contra a internet no início deste mês e cortaram as conexões em várias províncias.
Esta é uma iniciativa do líder supremo, Hibatullah Akhundzada.
O porta-voz provincial de Balkh, no norte, onde o serviço foi cortado em 16 de setembro, disse nas redes sociais que a medida "foi tomada para evitar o vício", mas que "alternativas seriam implementadas para atender às necessidades de conectividade".
Naquela ocasião, jornalistas da AFP observaram as mesmas restrições nas províncias de Badakhshan e Takhar, também no norte, e nas províncias de Kandahar, Helmand, Nangarhar e Uruzgan, no sul.
Em 2024, o governo dos talibãs havia promovido a rede de fibra óptica como uma "prioridade" para aproximar o país do resto do mundo e tirá-lo da pobreza.
Desde que retornaram ao poder em 2021, os talibãs impuseram inúmeras restrições, de acordo com sua rigorosa interpretação da lei islâmica.
