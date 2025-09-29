Alcaraz vence Ruud e vai enfrentar Fritz na final do ATP 500 de Tóquio

"Seguir seus passos e alcançar dez finais em uma temporada é algo grande", disse Alcaraz após selar a 66ª vitória no ano, seu recorde.

"Tomara que não acabe aqui, ainda faltam torneios e espero chegar às finais também. Estou realmente feliz com o meu nível". acrescentou.

Das nove finais que disputou até o momento, só duas escaparam (Wimbledon e Barcelona), com títulos em Roland Garros, US Open, Roterdã, Monte Carlo, Roma, Queen's e Cincinnati.

Contra um combativo Ruud, o número 1 do mundo teve que suar a camisa para virar um jogo que se complicou com a derrota no primeiro set depois de desperdiçar os quatro break points que teve.

O norueguês precisou apenas de uma chance para quebrar o serviço de Alcaraz no oitavo game e faturar a primeira parcial.

Alcaraz empatou a partida graças à grande eficiência no saque (nove aces) e, no terceiro set, jogou melhor nos momentos decisivos.