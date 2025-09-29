Anthropic lança seu novo modelo de IA, melhor do mundo em situações inéditas

Claude Sonnet 4.5 obteve a melhor pontuação após ser submetido ao sistema de avaliação independente SWE-Bench Verified, desenvolvido por pesquisadores das universidades americanas de Princeton e Stanford.

A Anthropic foi criada no início de 2021 por ex-funcionários da OpenAI que consideravam que sua antiga empresa não fazia o suficiente para controlar e prevenir possíveis erros de seus modelos.

Desde novembro de 2022 e com a chegada do ChatGPT (baseado no modelo GPT-3.5) da OpenAI, os grandes atores da IA generativa se lançaram em uma corrida frenética, na qual a cada semana surgem novos modelos com capacidades maiores.

Embora a Anthropic tenha sido considerada por vários meses como a mais eficaz em termos de geração de códigos de programação, recentemente a OpenAI recuperou terreno.

Seu último assistente, GPT-5, lançado no início de agosto, estava à frente de algumas classificações de IA.

Claude Sonnet 4.5 também é, segundo a Anthropic, o modelo mais avançado para desenvolver agentes de IA capazes de tomar decisões em situações inéditas ("agentes do mundo real"), para as quais não foram programados.