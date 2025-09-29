As principais reações ao plano de paz de Trump para Gaza

- Europa

O presidente francês, Emmanuel Macron, também elogiou "o compromisso" de Trump "para pôr fim à guerra em Gaza e alcançar a libertação de todos os reféns". "Espero que Israel se comprometa firmemente com essa base. O Hamas não tem outra escolha senão libertar imediatamente todos os reféns e seguir este plano", escreveu na rede social X.

O presidente do Conselho da União Europeia, António Costa, instou todas as partes a "aproveitar este momento para dar uma oportunidade genuína à paz". "A situação em Gaza é intolerável. As hostilidades devem cessar e todos os reféns devem ser libertados de imediato", acrescentou em X.

O ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, afirmou que, "finalmente, israelenses e palestinos podem esperar que esta guerra chegue em breve ao fim". "Esta oportunidade não deve ser desperdiçada. O Hamas deve aproveitá-la. Convoco todos os que têm influência sobre o Hamas a usá-la agora mesmo", disse.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, escreveu em X que seu país "recebe com satisfação a proposta de paz" e exigiu que "é preciso pôr fim a tanto sofrimento".

"É hora de que a violência cesse, que todos os reféns sejam libertados imediatamente e que a ajuda humanitária chegue à população civil. A solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança, é a única possível", acrescentou.