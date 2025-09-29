Ataque a tiros e incêndio deixam 4 mortos em igreja mórmon nos EUA

Um homem armado matou pelo menos quatro pessoas ao abrir fogo e depois incendiar uma igreja mórmon em Michigan, região norte dos Estados Unidos, um incidente que o presidente Donald Trump descreveu como parte de uma "epidemia de violência".

Os Estados Unidos registraram um aumento expressivo da violência política nos últimos anos. Este mês, o ativista de direita Charlie Kirk foi assassinado e um homem atacou a tiros um centro de detenção de migrantes em Dallas, no Texas.

A polícia do estado de Michigan informou que o atirador primeiro avançou com um veículo contra a igreja, abriu fogo com um fuzil e depois incendiou o templo.