Atos de ódio cometidos na França e na Alemanha deixam 11 detidos na Sérvia

Onze pessoas foram detidas na Sérvia por sua suposta participação em atos de ódio na França e na Alemanha, incluindo pichações em sinagogas e o aparecimento de cabeças de porcos em frente a mesquitas, informou a Polícia sérvia nesta segunda-feira (29).

O ministério do Interior sérvio detalhou, em um comunicado, que estes 11 indivíduos foram treinados por outro cidadão sérvio, atualmente foragido, que agia sob as instruções de um serviço de inteligência estrangeiro, cuja nacionalidade não foi especificada.

Por ordem do Ministério Público, a polícia sérvia deteve os suspeitos por "supostos crimes de conspiração, incitação ao ódio e espionagem", com o objetivo de atentar contra "os direitos e liberdades fundamentais na França e na Alemanha".