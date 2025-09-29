Atriz criada por IA provoca críticas em Hollywood

"Quando lançamos Tilly, as pessoas perguntavam 'O que é isso?', e agora vamos anunciar qual agência irá representá-la nos próximos meses", contou Van der Velden, segundo a publicação Deadline.

Norwood, gerada por IA, já apareceu em uma cena curta. Em julho, Van der Velden disse à Broadcast International que a Particle6 tem grandes ambições para sua criação.

"Queremos que Tilly seja a próxima Scarlett Johansson ou Natalie Portman, esse é o nosso objetivo", declarou. "As pessoas percebem que sua criatividade não deve ser limitada por um orçamento, e é por isso que a IA pode ser positiva."

A IA é um assunto sensível para Hollywood, e seu uso por parte dos estúdios foi um dos pontos cruciais nas negociações com atores e roteiristas marcadas pelas greves que paralisaram o setor em 2023.

Melissa Barrera ("Pânico") disse que os artistas deveriam boicotar o agente que promover a atriz artificial. "Espero que todos os atores representados pelo agente que fizer isso o mandem para o inferno. Que nojo", escreveu no Instagram.

Para Mara Wilson ("Matilda"), estas criações tiram empregos das pessoas. "E as centenas de mulheres de cujos rostos foi retirado material para criá-la? Não podiam contratar nenhuma delas?", questionou nas redes sociais.