Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

A Autoridade Palestina saudou nesta segunda-feira (29) os "esforços sinceros e determinados" de Donald Trump, após o anúncio do plano do presidente americano para pôr fim à guerra em Gaza.
O órgão provisório de autogoverno "recebe favoravelmente os esforços sinceros e determinados do presidente Donald J. Trump para pôr fim à guerra em Gaza, e confia em sua capacidade de encontrar um caminho para a paz", segundo um comunicado.
str-ha-jd/yad/liu/cls/eg/nn/rpr/am
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.