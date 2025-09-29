Avó e neto morrem perto de Moscou por ataque de drones

Uma avó e seu neto morreram em uma localidade nos arredores de Moscou em um incêndio provocado por um ataque de drones ucranianos, informaram as autoridades russas nesta segunda-feira (29).

Desde o começo da guerra em fevereiro de 2022, a Rússia lança habitualmente bombardeios noturnos contra a Ucrânia, que responde com ataques de drones, em sua maioria dirigidos à infraestrutura energética.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, informou no Telegram que a Força Aérea derrubou quatro drones em Voskresensk e Kolomna, duas localidades ao sudeste da capital russsa.