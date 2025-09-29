Chanceler da Colômbia renuncia a visto após EUA revogar documento de Petro

Em resposta à decisão e em "solidariedade ao presidente", a chanceler Villavicencio anunciou sua renúncia "irrevogável" ao visto americano.

"Ele apenas fez um chamado ao pacifismo", disse a chefe da diplomacia colombiana em coletiva de imprensa.

"Se por ser pacifista tiram seu visto, então muitos (...) também somos e renunciamos a esse documento", acrescentou Villavicencio, que defendeu sua decisão como uma "postura de dignidade".

Na mesma linha, o ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, afirmou que "é possível" que ocorram novas renúncias ao visto americano dentro do gabinete, em "solidariedade" a Petro.

O próprio Benedetti tinha declarado no passado que os Estados Unidos retiraram seu visto em duas ocasiões.

Petro, um crítico ferrenho do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem chama de "genocida", fez um apelo às "nações do mundo" para contribuir com soldados em um exército "maior que o dos Estados Unidos" para defender os palestinos.