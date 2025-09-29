Colômbia fabrica primeiro fuzil para substituir armas de Israel

Segundo números recolhidos pela imprensa local, o país produzia cerca de 30 mil dessas armas por ano. Com o Galil, as forças militares lutaram durante três décadas contra guerrilhas e grupos ligados ao tráfico de cocaína e à extração ilegal de ouro.

A AFP visitou nesta segunda-feira a fábrica da Indumil em Soacha, nos arredores de Bogotá. Ali são produzidas as novas armas, em aço e polímero, 15% mais leves e 25% mais econômicas que os Galil.

O gerente da empresa, o coronel reformado Javier Camargo, afirmou que a meta é fabricar 400 mil fuzis em cinco anos "para ir substituindo paulatinamente nas forças o armamento atual" e assim dotar a Colômbia de "autonomia".

Petro suspendeu recentemente compras de armas aos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump retirou a Colômbia da lista de aliados na luta antidrogas.

O presidente defende que o país deve produzir seu próprio armamento para contar com um efetivo verdadeiramente de "soberania nacional".

Especialistas, porém, afirmam que a Colômbia ainda não dispõe da capacidade produtiva necessária e que os custos representarão um forte impacto fiscal.