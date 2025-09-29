Consórcio liderado pela Arábia Saudita comprará empresa de jogos eletrônicos EA por US$ 55 bi

A EA, que além do EA Sports FC (antes FIFA) é conhecida por franquias populares como Madden NFL e Battlefield, registrou receitas de 7,5 bilhões de dólares (40 bilhões de reais) em seu último exercício fiscal.

A concretização da operação de compra, que ainda precisa da aprovação dos acionistas da EA e das autoridades reguladoras, está previsto para o início de 2027.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) já possui uma participação de 9,9% na EA e renovará seu investimento atual como parte da transação.

O acordo será financiado com cerca de 36 bilhões de dólares (192 bilhões de reais) em capital dos membros do consórcio e 20 bilhões de dólares (106 bilhões de reais) em dívida comprometida pelo JPMorgan Chase.

Após a conclusão do negócio, a EA deixará de ser negociada na Bolsa de Valores Nasdaq, mas manterá sua sede em Redwood City, Califórnia, e continuará sendo liderada por Wilson.

O acordo representa o mais recente grande investimento do PIF no setor, enquanto a Arábia Saudita busca diversificar sua economia além das receitas do petróleo.