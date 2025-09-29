Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Para alertar simbolicamente sobre o perigo dos "contaminantes eternos" (PFAS), a comissária europeia do Meio Ambiente, Jessika Roswall, se submeteu a um exame de sangue neste verão, cujo resultado saiu nesta segunda-feira (29).

"Não sou uma exceção (...). Os resultados demonstram que tenho PFAS no sangue, em particular substâncias tóxicas para a saúde reprodutiva", declarou Roswall durante uma coletiva de imprensa sobre o estado da natureza na Europa.

Segundo sua equipe, Roswall testou positivo para seis dos treze PFAS analisados, três dos quais são considerados nocivos para a saúde reprodutiva, e alguns superam os níveis recomendados.