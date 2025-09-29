Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear

A Coreia do Norte nunca vai renunciar ao seu direito de ser uma potência nuclear, afirmou nesta segunda-feira (29) o vice-ministro das Relações Exteriores norte-coreano em um discurso incomum na Assembleia Geral da ONU.

Pyongyang declarou em 2022 que sua condição de potência nuclear era "irreversível" e a consagrou no ano seguinte em sua Constituição. "A imposição da 'desnuclearização' à Coreia do Norte equivale a pedir que renuncie à sua soberania e ao seu direito de existir", disse Kim Son Gyong.

"Nunca renunciaremos à energia nuclear, que é nossa lei nacional, nossa política nacional e nosso poder soberano, assim como o nosso direito de existir", insistiu.