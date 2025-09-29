Dia de protestos no Equador termina com um manifestante morto e 17 militares retidos

A Conaie denunciou no domingo que o indígena Efraín Fuerez, 46 anos, foi atingido por três tiros disparados pelas Forças Armadas e morreu no hospital de Cotacachi, na província de Imbabura, a pouco mais de 100 km de Quito. A Polícia e as Forças Armadas não se pronunciaram sobre a acusação.

Um vídeo compartilhado pela Conaie na rede social X mostra um grupo de militares agredindo com chutes dois homens no chão, um aparentemente ferido e o outro tentando socorrer o primeiro.

"Responsabilizamos Daniel Noboa, exigimos uma investigação imediata e justiça para Efraín e sua comunidade", acrescentou o movimento indígena, ao lado de imagens do "pai de dois filhos e pilar de sua família".

Horas depois, na mesma cidade, as Forças Armadas do Equador acusaram manifestantes de ferir 12 soldados e reter outros 17.

"Eles faziam a segurança de um comboio de alimentos e foram alvos de uma emboscada violenta de grupos terroristas infiltrados em Cotacachi", afirma uma nota militar.

Ao lado da mensagem, publicada na rede social X, foram publicadas imagens de militares ensanguentados e o vídeo de um deles sendo agredido.