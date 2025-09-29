Dolly Parton cancela shows em Las Vegas por problemas de saúde

A cantora americana Dolly Parton, de 79 anos, cancelou seus próximos shows em Las Vegas devido a problemas de saúde, embora tenha enfatizado que ainda não encerrou sua brilhante carreira.

"Como muitos sabem, eu estive lidando com alguns problemas de saúde e meus médicos dizem que preciso passar por alguns procedimentos", publicou a lenda da música country nas redes sociais na noite de domingo, sem dar detalhes.

A intérprete de sucessos como "Jolene" não perdeu, no entanto, seu característico senso de humor: "Deve ser hora da minha revisão médica dos 160.000 quilômetros, embora não seja a habitual visita ao meu cirurgião plástico!", brincou.