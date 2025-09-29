Enviado de Trump não descarta que Ucrânia possa atacar a Rússia 'em profundidade' com armas dos EUA

O enviado do presidente americano Donald Trump à Ucrânia levantou a possibilidade de ataques de longo alcance de Kiev contra a Rússia usando armas fornecidas pelos Estados Unidos, após a recente mudança de postura de Trump sobre o conflito.

Em entrevista ao canal Fox News exibida no domingo, o enviado Keith Kellogg foi questionado se Trump havia autorizado ataques em território russo, dias após Moscou ser acusado de enviar caças e drones que violaram o espaço aéreo de vários países europeus.

"Lendo o que (Trump) disse e o que o vice-presidente (JD) Vance disse, assim como (o secretário de Estado Marco) Rubio, a resposta é sim", afirmou Kellogg. "Usem a capacidade de atacar em profundidade. Não há santuários", disse ele.