Extrato de cannabis aliviaria dores crônicas na lombar, segundo ensaio clínico

O setor em plena expansão da produção de cannabis afirma que uma gama de produtos à base de maconha ou de canabidiol (CBD) pode ajudar a aliviar as dores, mas, segundo os pesquisadores, não havia até agora estudos confiáveis que sustentassem essa hipótese.

Nesta segunda-feira, os resultados de um ensaio clínico de fase 3 controlado por placebo foram publicados na revista Nature Medicine.

O estudo envolveu mais de 800 pessoas cujas dores lombares crônicas não eram aliviadas pelos medicamentos.

Os participantes foram convidados a avaliar seu nível de dor em uma escala de 1 a 10, após terem tomado o extrato de cannabis chamado VER-01, ou um placebo, durante um período de três meses a um ano.

Após 12 semanas, os que tomaram o extrato ? uma dose de VER-01 com 2,5 miligramas de THC, o principal ingrediente ativo da maconha ? relataram uma redução da dor de 1,9 ponto, em comparação a 0,6 ponto no grupo placebo.

Após seis meses, os participantes que consumiram o extrato afirmaram que sua dor diminuiu em mais 2,9 pontos.