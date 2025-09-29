Famílias de reféns israelenses pedem a Trump que mantenha proposta de acordo para Gaza

O apelo responde às declarações feitas por Trump no domingo sobre um iminente avanço nas negociações de paz, baseado em um plano de 21 pontos que ele apresentou a líderes árabes e muçulmanos à margem da Assembleia Geral da ONU na semana passada.

O Fórum das Famílias de Reféns reiterou as acusações contra Netanyahu, acusado de "sabotar" várias propostas de cessar-fogo durante a guerra, que começou há quase dois anos, e que poderiam ter possibilitado a libertação dos sequestrados.

Depois que o Exército israelense atacou neste mês líderes do movimento islamista palestino Hamas no Catar, país mediador do conflito, o Fórum declarou em um comunicado que "sempre que um acordo se aproxima, Netanyahu o sabota".

A carta a Trump foi publicada poucas horas antes de uma reunião na Casa Branca com Netanyahu, onde se espera que o presidente americano impulsione um plano de paz para Gaza que permita a libertação dos 47 reféns nos primeiros dois dias de interrupção dos combates, segundo a imprensa.

Em sua mensagem a Trump, o Fórum escreveu: "Você e somente você tem a força para levar este acordo até o fim, e somos muito gratos por tê-lo ao nosso lado".

Netanyahu, no entanto, apresentou poucos motivos para otimismo nos últimos dias.