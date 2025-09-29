Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

A entidade que rege o futebol mundial impôs uma multa de US$ 62.715 (R$ 333.805 pela cotação atual) à federação salvadorenha, que deverá ser investida "em um plano abrangente contra a discriminação" endossado pela Fifa.

A organização também determinou que a próxima partida oficial em casa de El Salvador terá "um mínimo de 15% da capacidade aprovada do estádio, principalmente nas arquibancadas atrás dos gols".

Na próxima partida, no Estádio Cuscatlán, com capacidade para quase 45 mil pessoas, a seleção salvadorenha vai receber o Panamá no dia 10 de outubro, pela terceira rodada da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com duas das seis partidas disputadas na fase decisiva, o Suriname lidera o Grupo A com quatro pontos, seguido por El Salvador com três, Panamá com dois e Guatemala com um.

A Fesfut alertou que "qualquer insulto ou ato discriminatório" pode "resultar em sanções mais severas", que podem incluir "a perda de partidas ou a exclusão de competições internacionais".

"Fazemos um apelo enfático a todos os torcedores salvadorenhos: o futuro do nosso futebol depende do seu comportamento nos estádios", acrescentou o comunicado.