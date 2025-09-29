França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

Quase 400 migrantes foram resgatados no fim de semana quando tentavam cruzar o Canal da Mancha para chegar ao litoral do Reino Unido, informaram as autoridades francesas nesta segunda-feira (29).

Apesar dos esforços das autoridades francesas e britânicas para frear o fluxo migratório - incluindo um acordo que permite devolver à França algumas pessoas que chegam ao Reino Unido - as travessias continuam, impulsionadas por condições meteorológicas favoráveis.

No sábado, quase 220 pessoas foram resgatadas. Duas mulheres somalis morreram após sofrer uma parada cardíaca, apesar das tentativas de reanimação. Cinco ficaram levemente feridas e várias sofreram hipotermia.