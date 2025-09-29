Fundadora de start-up é condenada a 7 anos de prisão por fraude contra JPMorgan Chase

Um juiz federal dos Estados Unidos condenou nesta segunda-feira (29) a fundadora de uma start-up tecnológica, Charlie Javice, a cerca de sete anos de prisão por fraude contra o banco JPMorgan Chase em um acordo de 175 milhões de dólares (931 milhões de reais).

Javice, que em 2021 vendeu sua empresa online Frank ao gigante bancário, foi considerada culpada em março por um júri em Nova York de ter construído o negócio sobre milhões de usuários falsos.

O juiz distrital Alvin Hellerstein sentenciou a ex-empresária a 85 meses de prisão, segundo um porta-voz do Departamento de Justiça.