Governo britânico quer dificultar obtenção de permissão de residência permanente

Segundo o projeto do governo, para obter uma permissão de residência permanente, as pessoas que chegaram de forma regular ao Reino Unido devem estar empregadas, não ter antecedentes criminais, pagar contribuições para a previdência social, ter um alto nível de inglês, não receber benefícios sociais e realizar trabalhos voluntários locais.

Atualmente, as pessoas que, entre outras coisas, trabalharam no Reino Unido por cinco anos podem solicitar uma autorização de residência permanente, que lhes dá o direito de morar lá, trabalhar e receber benefícios.

Este anúncio ocorre poucos dias após o partido de extrema direita Reform UK, que lidera com folga as pesquisas, prometer eliminar a permissão de residência permanente caso chegue ao poder.

O partido de Nigel Farage também quer obrigar os imigrantes, incluindo aqueles já regularizados, a solicitarem um visto a cada cinco anos.

No domingo, Keir Starmer atacou o Reform UK, chamando o plano do partido de extrema direita de "imoral" e "racista".

- Combate à imigração irregular -

Ao mesmo tempo, o governo trabalhista intensifica suas medidas para combater a imigração regular e irregular.