Irã afirma que executou 'um dos espiões mais importantes' de Israel

O Irã anunciou nesta segunda-feira (29) que executou um homem descrito como "um dos espiões mais importantes" de Israel, condenado por acusações de trabalhar para o inimigo da República Islâmica.

Esta é a primeira vez que as autoridades iranianas mencionam o nome do homem executado, Bahman Choubi Asl, embora o Poder Judiciário ainda não tenha informado a data de sua detenção.

Irã e Israel travaram em junho uma guerra de 12 dias, provocada pelos bombardeios israelenses contra o território iraniano, direcionados principalmente contra áreas militares e nucleares.