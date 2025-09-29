Jardim gratuito com esculturas de Picasso abrirá em Paris em 2030

O jardim terá uma superfície de 2300 m² e abrigará diversas criações emblemáticas do mestre espanhol, entre elas sua famosa "Cabra".

O espaço externo unirá o jardim do museu à pequena praça contígua, detalhou Debray.

Ficará aberto público durante o mesmo horário que um jardim público da capital francesa, de forma gratuita, porém sob a supervisão do museu.

"É um projeto cheio de vida, como meu pai, e uma bonita forma de homenageá-lo" em Paris, "uma cidade imensamente importante para ele, onde permaneceu durante a guerra (1939-1945) e onde manteve durante muito tempo seu ateliê", declarou à AFP Paloma Picasso, filha do pintor e diretora da administração Picasso.

O jardim faz parte de um projeto de ampliação do museu, localizado em um palacete do século XVII no famoso bairro do Marais de Paris.

Com uma nova ala, os espaços dedicados às exposições temporárias serão duplicados e passarão a ter 800m², segundo Debray, que desde que assumiu a direção da instituição, há quatro anos, tem como objetivo renovar o enfoque da obra de Picasso à luz dos debates sociais e sobretudo do movimento #MeToo.