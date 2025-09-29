Jornalista ucraniano ganha prêmio Havel de direitos humanos

Um tribunal em Luhansk, no leste da Ucrânia controlado pela Rússia, o sentenciou a 13 anos de prisão, acusado de ferir dois civis enquanto disparava um lança-granadas antitanque na cidade oriental de Severodonetsk.

O também cofundador do centro de direitos humanos Zmina em Kiev foi libertado durante uma troca de prisioneiros em outubro de 2024.

Outros dois jornalistas, a georgiana Mzia Amaghlobeli e o azeri Ulvi Hasanli, ambos ainda detidos, também estavam na disputa pelo prêmio.

"Isso não é uma coincidência", disse Theodoros Rousopoulos, o presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que concede o prêmio.

"Os últimos meses têm sido especialmente perigosos para os jornalistas", declarou, citando que 171 jornalistas estavam detidos na Europa no início do ano, incluindo pelo menos 26 ucranianos por Moscou.

O prêmio, criado em 2013 por esta instituição não vinculada à União Europeia e dotado com 60.000 euros (375 mil reais), homenageia o dissidente soviético e ex-presidente tcheco Václav Havel.