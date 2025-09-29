LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Em junho passado, após mais uma eliminação amarga nos playoffs, LeBron exerceu sua opção de renovação de contrato por um ano em vez de assinar um novo contrato com os Lakers.

Essa situação gerou especulações sobre a possibilidade de ele solicitar uma troca para outro time, o que lhe daria uma chance maior de lutar por seu quinto anel. Outra probabilidade seria ele sair ao final da temporada como um agente livre.

"Estou supercomprometido", respondeu James nesta segunda-feira, no centro de treinamento da franquia em El Segundo, ao sul de Los Angeles.

"Estou animado com o dia de hoje, estou animado com a oportunidade de jogar o esporte que amo por mais uma temporada", disse ele.

- Parceria com Doncic -

LeBron, que mais uma vez dividirá o vestiário com seu filho Bronny, negou qualquer plano de permanecer em atividade até que seu outro filho, Bryce, chegue à liga.