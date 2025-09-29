Maduro pronto para decretar estado de exceção na Venezuela ante eventual "agressão" dos EUA

A Venezuela tem pronto um decreto para declarar um estado de exceção que dá poderes especiais ao presidente Nicolás Maduro em caso de "agressão" dos Estados Unidos, que mobilizou navios de guerra e tropas para o Caribe, informou nesta segunda-feira (29) a vice-presidenta Delcy Rodríguez.

"O presidente subscreveu o decreto de comoção externa", disse Rodríguez em um ato em Caracas com o corpo diplomático credenciado no país. O decreto permite a Maduro "atuar em matéria de defesa e segurança e defender a Venezuela" se os Estados Unidos "chegarem a se atrever a agredir nossa pátria", acrescentou.

Uma fonte do governo esclareceu à AFP que o mandatário ainda não subscreveu o documento. "A vice-presidente apresentou o documento para mostrar que tudo estava pronto e que o presidente pode decretá-lo a qualquer momento", disse sob reserva.