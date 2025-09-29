Morre adolescente que esfaqueou professora na França

O adolescente de 14 anos que esfaqueou uma professora em uma escola da França faleceu ao não sobreviver às facadas que infligiu no pescoço, informou nesta segunda-feira (29) uma fonte próxima à investigação.

O mais recente de uma série de ataques com faca em unidades do Ensino Médio na França ocorreu em 24 de setembro em Benfeld, uma localidade no nordeste do país.

O adolescente esfaqueou durante a manhã uma professora de música de 66 anos, que ficou ferida no rosto. Após o ataque, ele fugiu do centro Robert Schuman de bicicleta.