Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas ao primeiro-ministro do Catar nesta segunda-feira (29) pelos ataques aéreos contra o Hamas no país do Golfo, durante um telefonema feito na Casa Branca, disse uma fonte diplomática.

Netanyahu lamentou a violação da soberania do Catar e a morte de um segurança catari nos ataques de setembro, disse a fonte à AFP sob condição de anonimato.

