NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

A estrela do reggaeton porto-riquenho Bad Bunny será o grande astro do show do intervalo do próximo Super Bowl, a final da liga de futebol americano (NFL) e o evento mais assistido todos os anos nos Estados Unidos.

A música latina voltará assim ao palco do evento no dia 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia), perto de San Francisco.

"O que sinto vai além de mim mesmo", afirmou Bad Bunny em um comunicado divulgado no domingo pela NFL. "É para aqueles que vieram antes de mim e correram jardas incontáveis para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown".