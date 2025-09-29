Partido pró-europeu vence legislativas cruciais na Moldávia com 50,03% dos votos

O partido pró-europeu PAS, da presidente Maia Sandu, venceu as eleições legislativas na Moldávia, um pleito marcado por acusações de interferência russa, segundo os resultados oficiais publicados nesta segunda-feira, após a apuração de 99,52% das urnas.

A nação pequena - que aspira integrar a União Europeia, tem fronteira com a Ucrânia e possui uma região separatista pró-Rússia - está dividida há muitos anos entre se aproximar do bloco europeu ou manter as relações da era soviética, voltadas para Moscou.

O Partido Ação e Solidariedade (PAS), no poder desde 2021, recebeu 50,03% dos votos no domingo, superando a legenda pró-russa Bloco Patriótico, que obteve 24,26% dos votos, segundo os resultados publicados no site da Comissão Eleitoral.