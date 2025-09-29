Petróleo cai com força ante previsão de aumento de produção da Opep+

As cotações do petróleo caíram significativamente nesta segunda-feira (29), influenciadas pelas previsões de um aumento de produção nos países da Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 3,08%, para 67,97 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, recuou 3,45%, para 63,45 dólares.

"O mercado perdeu mais da metade dos ganhos obtidos na semana passada", indicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.