Plano de Trump é recebido entre dúvidas e esperança por palestinos e israelenses

"Está claro que este plano é pouco realista", afirma à AFP Ibrahim Joudeh, de 39 anos, em seu abrigo na denominada zona humanitária de Al Mawasi, no sul de Gaza.

"Está redigido com condições que Estados Unidos e Israel sabem que o Hamas nunca aceitará. Para nós, isso significa que a guerra e o sofrimento vão continuar", opina este programador de informática, originário da cidade de Rafah.

Abu Mazen Nassar, de 52 anos, está igualmente pessimista e teme que o plano tivesse como objetivo enganar as facções armadas palestinas que participam da guerra para que libertem os reféns mantidos em Gaza sem oferecer a paz em troca.

"Tudo isso é manipulação. O que significa entregar todos os prisioneiros sem garantias oficiais de que a guerra vai acabar?", questiona.

"Como povo, não vamos aceitar esta farsa", afirma. E acrescenta: "Seja qual for a decisão que o Hamas tome agora sobre o acordo, já é tarde demais."

"Como sempre, Israel aceita e o Hamas rejeita, ou vice-versa. Tudo é um jogo, e o povo paga o preço", resume Mohammed al Beltaji, de 47 anos e morador da Cidade de Gaza.