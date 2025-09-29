Plano de Trump para Gaza prevê que ele presida um comitê de transição

Os moradores de Gaza não serão deslocados à força e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liderará um comitê de transição, de acordo com o plano de paz para esse território palestino publicado nesta segunda-feira (29) pela Casa Branca.

O plano, que Trump entregou aos líderes árabes, foi publicado enquanto Trump se reunia com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

