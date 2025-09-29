Polícia realiza 7ª prisão relacionada a triplo feminicídio na Argentina durante entrevista para TV

A polícia da Argentina prendeu nesta segunda-feira (29) uma sétima pessoa, enquanto ela concedia uma entrevista à televisão, pelo triplo feminicídio em Buenos Aires supostamente vinculado ao tráfico de drogas e cujos detalhes escabrosos chocaram o país, informou a polícia à AFP.

Na semana passada, os corpos de três jovens que tinham desaparecido na sexta-feira anterior foram encontrados nas imediações de Buenos Aires, em um crime que foi transmitido pelas redes sociais para um grupo fechado como um espécie de "lição" por parte de um chefe do tráfico, segundo autoridades locais.

A polícia capturou a Florencia Ibáñez enquanto ela dava uma entrevista, depois que vieram à tona imagens nas quais ela aparece em um veículo pertencente a um tio, Víctor Sotacuro, que foi detido na última sexta-feira em Villazón, cidade boliviana fronteiriça com a Argentina.