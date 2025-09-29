'Predators': documentário sobre reality show explica a obsessão por Jeffrey Epstein

Por que os Estados Unidos estão obcecados com o caso de Jeffrey Epstein? A resposta pode estar em um novo documentário que explora o fascínio pela caça de pedófilos, liderada na década de 2000 pelo reality show 'To Catch a Predator'.

Este controverso programa da rede americana NBC atraía possíveis criminosos sexuais para casas equipadas com câmeras ocultas, onde eles acreditavam que teriam relações sexuais com menores, mas na verdade eram confrontados pelo apresentador do programa e depois presos pela polícia.

"Era uma mistura incrível de morbidez e horror. Ninguém tinha visto nada parecido antes", disse à AFP David Osit, diretor do documentário.