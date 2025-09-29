Ratos de Paris encontram um aliado político inesperado

A mulher olha para o roedor incrédula e sorri. "É Ratatouille?", pergunta ela, referindo-se ao personagem da animação homônima da Disney sobre um rato em Paris que sabe cozinhar.

Mitos e contos sobre ratos fazem parte do folclore parisiense há séculos, o que lhes rendeu uma má reputação. Atualmente, estima-se que sua população exceda em muito os dois milhões na capital.

"Os ratos têm uma imagem ruim porque disseminaram a peste no século XIV", explica Moreau, membro de um partido que defende os direitos dos animais e pesquisador em física teórica.

Mas, segundo o político, hoje seu papel na transmissão de doenças é insignificante, exceto talvez pela leptospirose, infecção bacteriana transmitida de animais para humanos que ocorre principalmente em áreas rurais.

- Veneno ineficaz -

Moreau não se cansa de fazer campanha, incluindo a distribuição de panfletos com imagens de ratos adoráveis em frente à Torre Eiffel e incentiva os transeuntes para que reconheçam a utilidade dos roedores.