Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

A Rússia prevê convocar este ano 135 mil homens entre 18 e 30 anos, segundo um decreto assinado nesta segunda-feira (29) pelo presidente Vladimir Putin para o recrutamento de outono.

O exército assegura que estes novos recrutas não serão enviados à Ucrânia, país onde a Rússia lançou uma ofensiva em grande escala em fevereiro de 2022, mas realizarão tarefas auxiliares dentro do território russo.

O serviço militar na Rússia, que dura um ano, é obrigatório. A campanha de recrutamento é organizada duas vezes ao ano, uma na primavera e outra no outono.