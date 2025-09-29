Semana de Moda de Paris inicia edição 'histórica'

"Podemos falar de uma 'fashion week' histórica", afirma à AFP Claire Thomson-Jonville, diretora editorial da Vogue França.

"Estamos começando um novo capítulo, não tanto sobre o que é a 'fashion week', mas sim sobre o que será a moda nos próximos dez anos", comenta Pierre Groppo, editor-chefe de moda e lifestyle da Vanity Fair França.

O francês Victor Weinsanto e a belga Julie Kegels abriram os trabalhos, em um dia onde também estavam previstos os desfiles da sueca Ellen Hodakova Larsson e da marca nova-iorquina Vaquera, entre outros.

Kegels, em sua estreia no programa oficial, apresentou uma coleção com muitas transparências misturadas com tecidos acetinados e detalhes brilhantes, em uma paleta de tons pastel.

As blusas apareceram abertas, amarradas na cintura ou com ombros estilizados, como se estivessem pinçados. As meias da estilista belga, presas nos dedos e com calcanhar à mostra, acompanharam muitos dos looks.

As modelos desfilaram em uma estação de metrô na superfície de Paris, com a presença da cantora espanhola Rosalía.