Sheinbaum cumpre um ano no poder do México com alta popularidade

Em frente ao Palácio Nacional na Cidade do México, Pedro Partida, um aposentado de 69 anos, elogia o trabalho da primeira chefe de Estado mexicana, especialmente por "devolver a autoestima" às mulheres "em uma sociedade onde o machismo ainda predomina".

"Aquela frase de 'quietinha você fica mais bonita', no México nunca mais!", afirma a presidente com sua voz calma, mas firme, em um vídeo nas redes sociais com certo toque de arte pop. "As meninas se aproximam de mim e dizem 'Eu quero ser como você quando crescer, não quero mais ser princesa, quero ser presidente'", explica em outro vídeo.

- Olfato político -

Esta licenciada em física, filha de um químico e uma bióloga renomados, "tem uma forma de proceder científica, baseada em dados e fatos, e pede que seus colaboradores apresentem resultados em prazos concretos", disse uma diplomata europeia à AFP.

Sua política é marcada por uma disciplina que, segundo ela mesma, aprendeu quando era criança graças ao balé clássico que praticou durante 14 anos.

E também por uma cautela que lhe permitiu lidar habilmente com o imprevisível Trump, despertando a admiração do mundo, mas que lhe traz críticas internas pela sua tibieza no cenário internacional.