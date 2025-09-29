Sinner vence Marozsán e vai à semifinal do ATP 500 de Pequim

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, venceu com autoridade o húngaro Fábián Marozsán (N.57) nesta segunda-feira (29) e se classificou para a semifinal do ATP 500 de Pequim.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-5, em uma hora e 20 minutos.

O italiano de 24 anos enfrentará por uma vaga na final o australiano Alex De Minaur (N.8), que avançou com o abandono do tcheco Jakub Mensik (N.19) quando vencia por 4-1 no primeiro set.