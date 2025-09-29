Stellantis anuncia brasileiro João Laranjo como novo diretor financeiro

"Depois de trabalhar em estreita colaboração com João durante 15 anos e testemunhar sua ascensão, sempre me impressionou seu senso agudo para as finanças e sua mentalidade voltada para resultados", afirmou Filosa em um comunicado.

Ostermann, que trabalhou como diretor financeiro da Stellantis durante quase um ano, renunciou "por motivos pessoais", segundo o grupo.

A Stellantis também confirmou nesta segunda-feira que prevê um crescimento de suas margens e vendas no segundo semestre, após sofrer uma perda líquida de 2,3 bilhões de euros (2,7 bilhões de dólares, 14,4 bilhões de reais) no primeiro semestre.

O grupo franco-ítalo-americano se prepara para interromper temporariamente as atividades em várias fábricas na Europa. Uma decisão justificada por um "mercado difícil" no continente.

A empresa projetou em julho que as novas tarifas implementadas pelo presidente americano Donald Trump poderiam custar quase 1,5 bilhão de euros (1,76 bilhão de dólares, 9,4 bilhões de dólares) em um ano para o grupo, que produz no México quase 25% de seus automóveis vendidos nos Estados Unidos.

