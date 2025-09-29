Suspeito de assassinar Charlie Kirk comparece perante a Justiça dos EUA

O suspeito de matar o ativista americano de direita Charlie Kirk compareceu a uma audiência judicial nesta segunda-feira (29) em Utah, na qual sua defesa pediu mais tempo para revisar as "volumosas" evidências.

Kirk, um importante aliado do presidente Donald Trump, foi morto com um tiro em 10 de setembro enquanto debatia com estudantes em uma universidade de Utah, no oeste dos Estados Unidos.

Tyler Robinson, de 22 anos, entregou-se 33 horas após o ataque graças à mediação da sua família e foi acusado de homicídio agravado, entre outros crimes, pelos quais pode ser condenado à morte se for considerado culpado.