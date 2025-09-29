Trump diz que Netanyahu terá 'apoio total' em Gaza se Hamas rejeitar plano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (29) que Israel poderá contar com seu "apoio total" se o Hamas rejeitar seu plano de paz para Gaza, em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Israel se retirará "por etapas" de Gaza se o acordo for implementado, acrescentou o presidente diante dos jornalistas.

aha/jz/mar/jc/am