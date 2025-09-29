Trump reitera sua intenção de impor tarifas de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA

Ele não especificou quando essas tarifas entrariam em vigor, nem mencionou se as séries de televisão, um setor de produção cada vez mais lucrativo e popular, seriam afetadas.

Em maio, Trump havia dito que "iniciaria imediatamente o processo de imposição de tarifas" sobre filmes produzidos no exterior, denunciando os "incentivos" oferecidos por outros países "para atrair nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos".

A ideia foi recebida com frieza pela maioria dos estúdios e sindicatos, que assinaram uma carta conjunta pedindo maiores incentivos fiscais para a produção audiovisual americana.

No final de junho, o Legislativo da Califórnia aprovou a duplicação dos créditos fiscais para a produção cinematográfica e televisiva, em um esforço para conter o declínio de Hollywood.

As implicações deste novo anúncio para a indústria cinematográfica permanecem incertas por enquanto.

A indústria cinematográfica americana enfrenta a concorrência de diversos programas de incentivo fiscal em todo o mundo (Reino Unido, França, Hungria, Tailândia, entre outros) para atrair produções de cinema e séries.