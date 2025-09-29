Tufão Bualoi deixa mais de 30 mortos no Vietnã e nas Filipinas

A passagem do tufão Bualoi pelas Filipinas e pelo Vietnã deixou pelo menos 35 mortos, informaram nesta segunda-feira (29) as autoridades dos dois países do sudeste asiático, que ordenaram a saída de dezenas de milhares de pessoas.

Depois de atingir as Filipinas na semana passada, a tempestade passou pelo Vietnã no domingo com ventos de 130 km/h, que arrancaram telhados e derrubaram postes da rede de energia elétrica.

O tufão, o décimo a atingir o Vietnã este ano, provocou as mortes de pelo menos 11 pessoas e deixou 20 desaparecidos, informaram as autoridades nesta segunda-feira.