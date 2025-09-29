Unesco lança museu virtual de objetos culturais roubados

"É um museu único no mundo", declarou à AFP a diretora geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, que lançou o projeto em 2022.

Através deste espaço único, "compartilhamos com o maior número possível de pessoas os desafios da luta contra o tráfico ilícito de bens culturais, um tráfico que fere as memórias, rompe os laços entre as gerações e impede o avanço da ciência".

Ao percorrer este "refúgio digital", o visitante pode descobrir - e até examinar, graças à modelagem em 3D ? esses objetos desaparecidos, rastrear suas origens e sua função (rituais funerários, guerra, decoração...) por meio de relatos, depoimentos e fotos que os acompanham.

"O objetivo deste museu é destacar estas obras, dar-lhes visibilidade e devolver o orgulho às comunidades às quais pertencem. Cada peça roubada leva consigo fragmentos de identidade, memória e conhecimentos ancestrais de sua cultura de origem", afirma Sunna Altnoder, chefe da unidade contra o tráfico ilícito da Unesco.

A coleção inicial será enriquecida com muitos outros artefatos roubados, uma vez modelados. Mas, a longo prazo, a Unesco espera, acima de tudo, ver sua "Galeria de bens culturais roubados" esvaziar-se em favor da "Sala de devoluções e restituições" adjacente, onde serão expostas as peças encontradas ou devolvidas aos seus países ou comunidades de origem.

"A ideia inicial é (...) que o museu feche, pois todos os objetos terão sido recuperados", afirma Sunna Altnoder.