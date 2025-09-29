Visita do Real Madrid ao Cazaquistão atrai interesse de torcedores da China

"Estou empolgada!": Rebecca Feng aguarda ansiosamente o embarque do voo que a levará de Pequim ao Cazaquistão, onde o Real Madrid jogará pela Liga dos Campeões, uma oportunidade única para os chineses de ver uma partida da elite do futebol europeu relativamente perto de seu país.

Vestindo uma do astro Kylian Mbappé, Rebecca já sonha com o jogo em Almaty, maior cidade do Cazaquistão, entre o Kairat, modesto time local, e as estrelas do Real Madrid.

Se a viagem é longa para os espanhóis, que encararam dez horas de voo para chegar ao país da Ásia Central, a visita do time 'merengue' é um presente para os torcedores chineses.