Wall Street avança apesar do risco de bloqueio orçamentário nos EUA

Além disso, "estão cientes de que números altos podem comprometer as perspectivas de um corte nos juros", acrescentou o analista.

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, iniciou em meados de setembro uma política de flexibilização monetária devido ao esfriamento do mercado de trabalho, apesar de uma inflação ainda muito acima da meta de 2%.

Entre as publicações mais esperadas nesta semana figuram um relatório sobre o setor privado, previsto para a quarta-feira, e o informe mensal do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, esperado para a manhã de sexta-feira.

No entanto, se nenhum orçamento for aprovado antes de terça-feira, os Estados Unidos enfrentarão um novo "shutdown" (paralisação de governo), o que poderia adiar a publicação de vários indicadores.

"No passado, os 'shutdowns' foram eventos muito estressantes para o mercado" porque "estavam relacionados a conflitos sobre o teto da dívida", disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

Como não é o caso desta vez, "não há risco de calote", o que representa "una diferença essencial" para o mercado americano, opinou o analista.